Veille Théâtre, clow et jonglage Rue Duc d’Aumale Brest
Veille Théâtre, clow et jonglage Rue Duc d’Aumale Brest mardi 4 août 2026.
Brest
Veille Théâtre, clow et jonglage
Rue Duc d’Aumale Dalle de Kergoat Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Solandre a depuis quelques nuits un souci. En effet, il est constamment pourchassé par un tigre, dans son sommeil. Luttant pour ne pas se rendormir, il va chercher mille et un subterfuges pour tromper Morphée. De fil en aiguille, lui vient l’idée de la luminothérapie. Mais son ampoule grille. Une ampoule à changer, ce n’est trois fois rien non ? Mais trois fois rien pour Solandre c’est déjà quelque chose une montagne à gravir et le tout à l’aide d’un escabeau… Entre fatigue et corps en déséquilibre commence une périlleuse ascension.
Informations pratiques
Spectacle proposé par la Compagnie Le Casse Routine (Brest).
Durée 30 minutes.
Conseillé à partir de 5 ans. .
Rue Duc d’Aumale Dalle de Kergoat Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English :
L’événement Veille Théâtre, clow et jonglage Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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