Concert à la chappelle de Sainte Anne du Portzic Brest
Concert à la chappelle de Sainte Anne du Portzic Brest mercredi 5 août 2026.
Brest
Concert à la chappelle de Sainte Anne du Portzic
Chapelle de Sainte Anne du Portzic Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 20:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez profiter du concert de musique classique avec l’association Ensemble de l’instant.
Informations pratiques:
Durée 1h30
Tous publics
Sur réservation au 07 50 50 38 38
Ce concert est organisé par l’association Les amis de la chapelle de Ste Anne du Portzic .
Chapelle de Sainte Anne du Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English : Concert à la chappelle de Sainte Anne du Portzic
L’événement Concert à la chappelle de Sainte Anne du Portzic Brest a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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