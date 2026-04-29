Brest

Concert à la chappelle de Sainte Anne du Portzic

Chapelle de Sainte Anne du Portzic Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05 20:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez profiter du concert de musique classique avec l’association Ensemble de l’instant.

Informations pratiques:

Durée 1h30

Tous publics

Sur réservation au 07 50 50 38 38

Ce concert est organisé par l’association Les amis de la chapelle de Ste Anne du Portzic .

Chapelle de Sainte Anne du Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English : Concert à la chappelle de Sainte Anne du Portzic

L’événement Concert à la chappelle de Sainte Anne du Portzic Brest a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue