Comme toi tu me voix Jardin des Explorateurs Brest

Informations pratiques

Brest

Comme toi tu me voix

Jardin des Explorateurs 3 Rue de la Pointe Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:38:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Admiratives de leurs disciplines respectives, Caroline Vigné et Mariotte Parot ont voulu, à travers leur rencontre, capturer cet instant rare et précieux, où deux univers se rejoignent. Dans cet espace scénique, où chaque geste et chaque regard tissent des liens invisibles, tout commence. Les frontières entre leurs pratiques s’effacent peu à peu, laissant place à une chorégraphie intime où les identités se fondent et se répondent. Ensemble, elles explorent la manière dont les corps et les arts peuvent se rencontrer, se mélanger pour écrire une nouvelle histoire, une histoire commune. Celle d’une intimité partagée, née du dialogue artistique.

Dans sa démarche de création, la compagnie tend à allier corps, voix et musique pour créer un corps commun, un corps qui bouge, un corps qui respire, un corps présent au plateau. Un corps commun qui revêt la complexité, la diversité et la richesse des artistes féminines de la compagnie. C’est donc à partir de la matière brut que sont les collaborateurs de la compagnie, que nous commençons le processus créatif, via des laboratoires visant à développer et travailler avec la notion d’intimité propre à chacun dans sa discipline. Cette recherche de partage et de questionnement d’une intimité sensible s’inscrira idéalement comme un leitmotiv jusqu’au moment de la représentation. L’expérience de l’ensemble des acteurs de la compagnie, en rue comme en salle, lui permet de proposer des spectacles protéiformes. Les rapports entre chaque métier du spectacle et chaque espace de jeu constituent un point central dans l’échange qui se dessine et émerge alors comment chacun se confronte à l’autre pour sortir de sa zone de confort et en tirer le meilleur pour créer et vivre au plateau ensemble.

Informations pratiques

Accès libre.

Tout public.

Une création de la Compagnie La Fauvette .

Jardin des Explorateurs 3 Rue de la Pointe Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Comme toi tu me voix Brest a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue