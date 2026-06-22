Championnat d’Europe Ocean Racing parking des mouettes Brest

Informations pratiques

Brest

Championnat d’Europe Ocean Racing

parking des mouettes Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-26

Le championnat d’Europe d’Ocean Racing et toute l’élite européenne débarque à Brest .

C’est une course de kayak de mer où les concurrents jouent avec les éléments (vent et houle) sur des parcours de 20km. Près de 300 compétiteurs européens vont s’affronter sur nos côtes. A terre un village sera ouvert à tous (restauration, animations diverses…). Retransmission des courses en direct sur le village, concerts, animations et artisanat polynésien.

Plus d’infos sur https://www.ffck.org .

parking des mouettes Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Championnat d’Europe Ocean Racing Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue