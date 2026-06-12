Brest

Challenge Christophe Caraty L’élite du handball contre le cancer

Rue de Quimper Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-19

L’élite du handball français (Dunkerque, Saint-Raphaël…) se donne rendez-vous pour la 26e édition du challenge Caraty, grand tournoi de début de saison, qui permet aussi d’accompagner la recherche contre le cancer.

Les rencontres se déroulent à l’Avel Vor, mais également à Landerneau et Plabennec, et un tournoi féminin, auquel prend part le Brest Bretagne Handball, lance le cru 2026. .

Rue de Quimper Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 77 45 16 92

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English :

L’événement Challenge Christophe Caraty L’élite du handball contre le cancer Brest a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue