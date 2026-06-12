Challenge Christophe Caraty L’élite du handball contre le cancer Brest
Challenge Christophe Caraty L’élite du handball contre le cancer Brest mercredi 19 août 2026.
Brest
Challenge Christophe Caraty L’élite du handball contre le cancer
Rue de Quimper Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-19
L’élite du handball français (Dunkerque, Saint-Raphaël…) se donne rendez-vous pour la 26e édition du challenge Caraty, grand tournoi de début de saison, qui permet aussi d’accompagner la recherche contre le cancer.
Les rencontres se déroulent à l’Avel Vor, mais également à Landerneau et Plabennec, et un tournoi féminin, auquel prend part le Brest Bretagne Handball, lance le cru 2026. .
Rue de Quimper Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 77 45 16 92
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English :
L’événement Challenge Christophe Caraty L’élite du handball contre le cancer Brest a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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