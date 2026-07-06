Spectacle Partage Cirque Français Rue Jean-Marie Le Bris Brest
vendredi 21 août 2026 · Rue Jean-Marie Le Bris · Brest
Informations pratiques
Brest
Spectacle Partage Cirque Français
Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
Bienvenue dans la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.
Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion L’art ne prend tout son sens que lorsqu’il est partagé.
Information pratique
Durée 1h30 avec entracte. .
Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Partage Cirque Français Brest a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Le petit chaperon-loup Spectacle de marionnettes Square Professeur Chrétien Brest 15 juillet 2026
- Visite estivale Les clés du château Musée de la marine Château de Brest Brest 15 juillet 2026
- Céleste La Comédie du Finistère Brest 15 juillet 2026
- SEXFRIENDS COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest 16 juillet 2026
- Exploration du Fort du Questel Rue Audemar Brest 16 juillet 2026