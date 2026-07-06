Spectacle Partage Cirque Français Rue Jean-Marie Le Bris Brest

Informations pratiques

Brest

Spectacle Partage Cirque Français

Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Bienvenue dans la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.

Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion L’art ne prend tout son sens que lorsqu’il est partagé.

Information pratique

Durée 1h30 avec entracte. .

Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20

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English :

L’événement Spectacle Partage Cirque Français Brest a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue