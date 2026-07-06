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AGENDA · Brest

Spectacle Partage Cirque Français Rue Jean-Marie Le Bris Brest

vendredi 21 août 2026 · Rue Jean-Marie Le Bris · Brest

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Jean-Marie Le Bris
Adresse
Parc à Chaînes
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Spectacle Partage Cirque Français

Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Bienvenue dans la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.
Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion L’art ne prend tout son sens que lorsqu’il est partagé.

Information pratique
Durée 1h30 avec entracte.   .

Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20 

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English :

L’événement Spectacle Partage Cirque Français Brest a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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