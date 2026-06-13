Improlocura Clown Brest
Improlocura Clown Brest vendredi 14 août 2026.
Brest
Improlocura Clown
Rives de Penfeld Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Avec son air séducteur et provocateur, Agro le clown transforme la routine quotidienne en un pur moment de plaisir !
Une rencontre inattendue dans laquelle le rire nous prend par surprise.
Informations pratiques
Spectacle proposé par le collectif Primavez (Rochin).
Durée 40 minutes.
Tout public. .
Rives de Penfeld Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English :
L’événement Improlocura Clown Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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