Brest

Improlocura Clown

Rives de Penfeld Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Avec son air séducteur et provocateur, Agro le clown transforme la routine quotidienne en un pur moment de plaisir !

Une rencontre inattendue dans laquelle le rire nous prend par surprise.

Informations pratiques

Spectacle proposé par le collectif Primavez (Rochin).

Durée 40 minutes.

Tout public. .

Rives de Penfeld Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English :

L’événement Improlocura Clown Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue