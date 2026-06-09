Jeudi du Port Brest
Jeudi du Port Brest jeudi 13 août 2026.
Brest
Jeudi du Port
Port de Commerce Brest Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le dernier Jeudi s’ouvrira sur les musiques du monde à la scène Grand Large, avec la pop créole de David Walters et les musiques brésiliennes de Flavia Coelho en mode Soundsystem. Les Arts de la rue donnent rendez-vous pour un audacieux rodéo avec le cirque aérien de la compagnie Les P’tit Bras, imprégné de tous les clichés du Far West. Mix électro de Cuften pour clôturer la soirée à la scène des Docks.
Au programme de ce jeudi 13 août
Les concerts, scènes des Docks et Grand Large
19h00-19h45 Liza Mauzole
Avec sa guitare, son looper et une voix àla fois douce et puissante, Liza compose et interprète des morceaux naviguant entre folk, pop et neo soul, en français comme en anglais.
www.instagram.com/lizamauzole
20h30-22h00 David Walters
David Walters fait rayonner ses vibrations électro-créoles et ses métissages inédits, entre afrobeat et kompa, hip-hop et traditions caribéennes.
www.instagram.com/davidwaltersplay
21h30-22h30 Cancre
Le 2ème album de Cancre canalise la furie du trio dans une production plus léchée. Sur scène, on retrouve cependant leur énergie rock avec une formation guitare-basse-batterie-clavier.
www.instagram.com/cancre_musique
22h30-00h00 Flavia Coelho
Soundsystem
La solaire brésilienne Flavia Coelho vient ici nous faire vibrer avec ses flows sur des riddims du roots reggae à la cumbia en passant par des sonorités plus électro.
www.instagram.com/flaviacoelhobr
22h50-23h50 Cuften
Passionné de machines et de bidouillages sonores, le producteur normand s’amuse à déconstruire l’esthétique rave et les sons old school avec sa vision futuriste et singulière, 100% analogique.
soundcloud.com/cuften
Les spectacles des arts de la rue Parc à Chaînes
18h32-19h12 Collectif Primavez
ImproLocura
Avec son air séducteur et provocateur, Agro le clown transforme la routine quotidienne en un pur moment de plaisir ! Une rencontre inattendue dans laquelle le rire nous prend par surprise.
www.collectifprimavez.com
19h33-20h53 Fatras
A l’épreuve des pavés
Sept détenus, un concert sous tension, un maton dépassé quand la musique fait tomber les barreaux et révèle une humanité commune, drôle, fragile et profondément émouvante.
www.fatras.net
21h33-22h33 Les P’tits Bras
Vent d’Ouest
Embarquons pour une conquête de l’Ouest de haut vol ! Voltige aérienne, rodéo audacieux, prouesses acrobatiques, Les P’tits Bras nous plongent dans un rêve américain à la sauce Tex Avery.
www.lesptitsbras.com
Les animations jeune public Parc à Chaînes
18h00-21h00 Ateliers Cultura
Atelier créatif
Les arts plastiques, c’est fantastique ! Des ateliers différents chaque jeudi pour tous les enfants.
www.cultura.com
18h00-22h00
Atelier Boutefeu
Récréation graphique
Récréation graphique, c’est un ensemble de propositions ludiques à la découverte du graphisme, comme une cour de récré colorée pour petits et grands !
www.instagram.com/boutefeu.print
Dézépions
Parc de jeux
Dézépions est l’association de référence pour les jeux, à Brest. Chaque semaine, Dézépions proposera un pan de la culture ludique pour tous les publics.
www.dezepions.infini.fr
Les Amuse-Gueules
Maquillage
Du maquillage par des pros du pinceau du tigre au papillon en passant par vos héros préférés !
www.amusegueules.com .
Port de Commerce Brest Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Jeudi du Port Brest a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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