Championnat de France de planche à voile Polder du Moulin Blanc Brest mardi 18 août 2026.

Brest

Championnat de France de planche à voile

Polder du Moulin Blanc 56 Rue des Mouettes Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-18

300 compétiteurs de 12 à 25 ans vont s’affronter durant 5 jours sur 2 supports

le Bic 293 pour les minimes et espoirs et l’IQ Foil (support olympique) pour espoirs et séniors.

Cérémonie d’ouverture et défilé des ligues le 18/08/2026 à 18h. .

Polder du Moulin Blanc 56 Rue des Mouettes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English :

L’événement Championnat de France de planche à voile Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue