Championnat de France de planche à voile Polder du Moulin Blanc Brest
Championnat de France de planche à voile Polder du Moulin Blanc Brest mardi 18 août 2026.
Brest
Championnat de France de planche à voile
Polder du Moulin Blanc 56 Rue des Mouettes Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-18
300 compétiteurs de 12 à 25 ans vont s’affronter durant 5 jours sur 2 supports
le Bic 293 pour les minimes et espoirs et l’IQ Foil (support olympique) pour espoirs et séniors.
Cérémonie d’ouverture et défilé des ligues le 18/08/2026 à 18h. .
Polder du Moulin Blanc 56 Rue des Mouettes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English :
L’événement Championnat de France de planche à voile Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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