Les aventures du magicien d’Oz La Comédie du Finistère Brest

Informations pratiques

Brest

Les aventures du magicien d’Oz

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:20:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-22

Oscar est un magicien un peu maladroit. Son lapin Alfred lui tient compagnie mais la vie est bien triste pour nos deux amis. Une nuit, une tornade vient frapper le cirque d’Oscar et ils se réveillent dans un pays inconnu, un pays merveilleux !

Un monde peuplé de créatures fantastiques, de personnages drôles et attachants comme un épouvantail, un lion ainsi que des farfadets aussi amicaux qu’espiègles. Mais Oscar et Alfred devront traverser de nombreuses péripéties afin de sauver ce monde d’un terrible Roi, le Roi Alcarazas et de son dragon, le dragon d’émeraude.

Informations pratiques

Durée 50 minutes.

Spectacle destiné aux enfants de 3 à 10 ans.

Réservation obligatoire, en ligne. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English :

L’événement Les aventures du magicien d’Oz Brest a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue