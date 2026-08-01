Atelier de sensibilisation à l’autisme Fresque de l’autisme Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest

Informations pratiques

Brest

Atelier de sensibilisation à l’autisme Fresque de l’autisme

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Le Centre d’Art Passerelle vous propose un atelier de sensibilisation à l’autisme. Cet outil collaboratif (la fresque) permet de trouver des stratégies personnalisées et de soutenir les personnes autistes dans leur quotidien. Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer à cet atelier.

Présentation

En équipe, faites des liens entre 3 types de cartes

– Personnage découvrez l’un des 12 personnages fictifs présentant un trouble du spectre de l’autisme.

– Fonctionnement identifiez des particularités du fonctionnement autistique.

– Action élaborez des stratégies d’accompagnement.

Objectifs

– Apprendre autrement grâce à une approche ludique, interactive et collective.

– Changer de perspective pour mieux comprendre le vécu des personnes autistes et de leurs proches.

– Prendre confiance dans sa capacité à développer des stratégies d’accompagnement adaptées.

– Passer à l’action en identifiant des solutions concrètes pour agir à son échelle.

Un atelier proposé par le CRA (Centre de Ressources Autisme) Bretagne

Informations pratiques

Tout public.

Durée 3h.

Sur réservation auprès du Centre de Ressources Autisme Bretagne, en ligne. .

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 85 58 90

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English :

L’événement Atelier de sensibilisation à l’autisme Fresque de l’autisme Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue