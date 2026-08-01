Atelier de sensibilisation à l’autisme Fresque de l’autisme Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest
mercredi 26 août 2026 · Passerelle, Centre d'Art Contemporain · Brest
Informations pratiques
Brest
Atelier de sensibilisation à l’autisme Fresque de l’autisme
Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Le Centre d’Art Passerelle vous propose un atelier de sensibilisation à l’autisme. Cet outil collaboratif (la fresque) permet de trouver des stratégies personnalisées et de soutenir les personnes autistes dans leur quotidien. Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer à cet atelier.
Présentation
En équipe, faites des liens entre 3 types de cartes
– Personnage découvrez l’un des 12 personnages fictifs présentant un trouble du spectre de l’autisme.
– Fonctionnement identifiez des particularités du fonctionnement autistique.
– Action élaborez des stratégies d’accompagnement.
Objectifs
– Apprendre autrement grâce à une approche ludique, interactive et collective.
– Changer de perspective pour mieux comprendre le vécu des personnes autistes et de leurs proches.
– Prendre confiance dans sa capacité à développer des stratégies d’accompagnement adaptées.
– Passer à l’action en identifiant des solutions concrètes pour agir à son échelle.
Un atelier proposé par le CRA (Centre de Ressources Autisme) Bretagne
Informations pratiques
Tout public.
Durée 3h.
Sur réservation auprès du Centre de Ressources Autisme Bretagne, en ligne. .
Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 85 58 90
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English :
L’événement Atelier de sensibilisation à l’autisme Fresque de l’autisme Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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