Atelier Quand les sons deviennent formes Atelier des Publics Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest

Informations pratiques

Brest

Atelier Quand les sons deviennent formes Atelier des Publics

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Cet atelier vous propose une initiation magique à la musique avec des formes géométriques. Quand la forme devient son, quand le son devient forme.

Venez vous amuser à faire de la musique avec la boîte enchantée et les modules en carton proposés dans l’Atelier des Publics.

Un cercle devient bulle, un triangle brise l’hiver, un cube percussion métallique… En faisant glisser les fils et les formes et avec une petite initiation à deux logiciels de musique, inventez une mélode au fur et à mesure.

Informations pratiques

Tout public. Pour les plus jeunes, le Centre d’Art Passerelle vous propose de participer à cet atelier uniquement sur la première heure (14h-15h).

Durée 2h.

Sur réservation auprès du Centre d’Art Passerelle, par mail ou téléphone. .

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 34 95

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English :

L’événement Atelier Quand les sons deviennent formes Atelier des Publics Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue