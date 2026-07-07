Informations pratiques

Brest

Les Marinades de Recou’

Place Henri Ansquer Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-09-04

A la fois un marché de créateurs, à la fois un festival, c’est une grand fête de quartier, avec des concerts, des animations… Une déclaration d’amour à notre quartier de Recouvrance.

Informations pratiques

Tout public.

Accès libre. .

Place Henri Ansquer Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les Marinades de Recou’ Brest a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue