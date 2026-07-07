Les Marinades de Recou’ Brest
vendredi 21 août 2026 · Brest
Informations pratiques
Brest
Les Marinades de Recou’
Place Henri Ansquer Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-09-04
A la fois un marché de créateurs, à la fois un festival, c’est une grand fête de quartier, avec des concerts, des animations… Une déclaration d’amour à notre quartier de Recouvrance.
Informations pratiques
Tout public.
Accès libre. .
Place Henri Ansquer Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les Marinades de Recou’ Brest a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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