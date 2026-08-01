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Atelier Mémoires éphémères Atelier des Publics Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest

mercredi 19 août 2026 · Passerelle, Centre d'Art Contemporain · Brest

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Passerelle, Centre d'Art Contemporain
Adresse
52 Rue du Château
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Atelier Mémoires éphémères Atelier des Publics

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Découvrez le travail de l’artiste Tomas Vu exposé en ce moment au centre d’art puis laissez vous aller à la création dans l’atelier. Grâce aux techniques de découpage, assemblage, peinture, dessin et collage, créez votre capsule temporelle où souvenirs personnels se mêlent aux souvenirs collectifs. Participez ensuite à l’accrochage de cette capsule temporelle dans l’espace de l’Atelier des Publics.

Informations pratiques
Tout public.
Durée 2h.
Sur réservation auprès du Centre d’Art Passerelle, par mail ou téléphone.   .

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 34 95 

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English :

L’événement Atelier Mémoires éphémères Atelier des Publics Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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