Atelier Mémoires éphémères Atelier des Publics Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest
mercredi 19 août 2026 · Passerelle, Centre d'Art Contemporain · Brest
Informations pratiques
Brest
Atelier Mémoires éphémères Atelier des Publics
Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Découvrez le travail de l’artiste Tomas Vu exposé en ce moment au centre d’art puis laissez vous aller à la création dans l’atelier. Grâce aux techniques de découpage, assemblage, peinture, dessin et collage, créez votre capsule temporelle où souvenirs personnels se mêlent aux souvenirs collectifs. Participez ensuite à l’accrochage de cette capsule temporelle dans l’espace de l’Atelier des Publics.
Informations pratiques
Tout public.
Durée 2h.
Sur réservation auprès du Centre d’Art Passerelle, par mail ou téléphone. .
Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 34 95
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English :
L’événement Atelier Mémoires éphémères Atelier des Publics Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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