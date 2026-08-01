Atelier Flip Atelier des Publics Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest

Informations pratiques

Brest

Atelier Flip Atelier des Publics

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

A l’occasion de l’exposition DRAW, cet atelier vous propose de découvrir la poésie des oeuvres de dessin animé pour ensuite fabriquer votre propre animation. En dessinant dans un folioscope (ou flip book), vous ferez évoluer une scène séquence par séquence, puis grâce à la vitesse et au mouvement, les figures prendront vie !

Transformation de la ville, hybridation d’un personnage, lettres qui deviennent formes… venez raconter des histoires avec ce petit cinéma de poche.

Informations pratiques

Tout public, dès 10 ans.

Durée 2h.

Sur réservation auprès du Centre d’Art Passerelle, par mail ou téléphone. .

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 34 95

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English :

L’événement Atelier Flip Atelier des Publics Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue