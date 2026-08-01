Atelier Flip Atelier des Publics Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest
mercredi 26 août 2026 · Passerelle, Centre d'Art Contemporain · Brest
Informations pratiques
Brest
Atelier Flip Atelier des Publics
Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
A l’occasion de l’exposition DRAW, cet atelier vous propose de découvrir la poésie des oeuvres de dessin animé pour ensuite fabriquer votre propre animation. En dessinant dans un folioscope (ou flip book), vous ferez évoluer une scène séquence par séquence, puis grâce à la vitesse et au mouvement, les figures prendront vie !
Transformation de la ville, hybridation d’un personnage, lettres qui deviennent formes… venez raconter des histoires avec ce petit cinéma de poche.
Informations pratiques
Tout public, dès 10 ans.
Durée 2h.
Sur réservation auprès du Centre d’Art Passerelle, par mail ou téléphone. .
Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 34 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Flip Atelier des Publics Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Championnat de France de planche à voile Polder du Moulin Blanc Brest 18 août 2026
- Challenge Christophe Caraty L’élite du handball contre le cancer Brest 19 août 2026
- Atelier Mémoires éphémères Atelier des Publics Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest 19 août 2026
- Atelier Quand les sons deviennent formes Atelier des Publics Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest 20 août 2026
- Les Marinades de Recou’ Brest 21 août 2026