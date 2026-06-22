Théâtre très jeune public Rendez-vous à la plage Cie Fario Brest
mercredi 26 août 2026 · Brest
Informations pratiques
Brest
Théâtre très jeune public Rendez-vous à la plage Cie Fario
Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 11:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Un pêcheur a perdu son bateau… pas banal ! Il faut l’aider à le retrouver et à l’amarrer au port avant que la mer ne monte !
Spectacle de théâtre très jeune public (1 à 5 ans) d’une durée de 30 minutes, programmé dans le cadre de Saint-Pierre à la Cote.
Attention, jauge limitée à 30 enfants (parents comptés en plus).
Allez y avec votre serviette de plage ou votre siège de plage! .
Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Théâtre très jeune public Rendez-vous à la plage Cie Fario Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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