Informations pratiques

Brest

Théâtre très jeune public Rendez-vous à la plage Cie Fario

Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 11:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Un pêcheur a perdu son bateau… pas banal ! Il faut l’aider à le retrouver et à l’amarrer au port avant que la mer ne monte !

Spectacle de théâtre très jeune public (1 à 5 ans) d’une durée de 30 minutes, programmé dans le cadre de Saint-Pierre à la Cote.

Attention, jauge limitée à 30 enfants (parents comptés en plus).

Allez y avec votre serviette de plage ou votre siège de plage! .

Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Théâtre très jeune public Rendez-vous à la plage Cie Fario Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue