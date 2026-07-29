Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest
mercredi 2 septembre 2026 · Musée National de la Marine · Brest
Informations pratiques
Brest
Escape game Les évadés du château
Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-09 15:30:00
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-04 2026-09-09 2026-09-11 2026-09-16 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-30
Brest, 1811. Enfermés. Surveillés. Condamnés. Bagnards, vous avez cru vous enfuir si facilement ! Cruelle illusion… Vous voilà transférés dans les tristes geôles du château. Très peu ont réussi à en sortir, et vous ?
Informations pratiques
Durée 1h30, avec 60 minutes de jeu.
Public Adultes et familles (à partir de 10 ans)
Groupes de 3 à 6 personnes.
Réservations en ligne. .
Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39
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English :
L’événement Escape game Les évadés du château Brest a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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