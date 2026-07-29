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Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest

mercredi 2 septembre 2026 · Musée National de la Marine · Brest

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée National de la Marine
Adresse
Boulevard de la Marine
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Escape game Les évadés du château

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-09 15:30:00

Date(s) :
2026-09-02 2026-09-04 2026-09-09 2026-09-11 2026-09-16 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-30

Brest, 1811. Enfermés. Surveillés. Condamnés. Bagnards, vous avez cru vous enfuir si facilement ! Cruelle illusion… Vous voilà transférés dans les tristes geôles du château. Très peu ont réussi à en sortir, et vous ?

Informations pratiques
Durée 1h30, avec 60 minutes de jeu.
Public Adultes et familles (à partir de 10 ans)
Groupes de 3 à 6 personnes.
Réservations en ligne.   .

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39 

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English :

L’événement Escape game Les évadés du château Brest a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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