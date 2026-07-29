Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest

Informations pratiques

Brest

Escape game Les évadés du château

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:00:00

fin : 2026-09-09 15:30:00

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-04 2026-09-09 2026-09-11 2026-09-16 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-30

Brest, 1811. Enfermés. Surveillés. Condamnés. Bagnards, vous avez cru vous enfuir si facilement ! Cruelle illusion… Vous voilà transférés dans les tristes geôles du château. Très peu ont réussi à en sortir, et vous ?

Informations pratiques

Durée 1h30, avec 60 minutes de jeu.

Public Adultes et familles (à partir de 10 ans)

Groupes de 3 à 6 personnes.

Réservations en ligne. .

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39

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English :

L’événement Escape game Les évadés du château Brest a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue