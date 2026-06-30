Théâtre Signé Marielle Brest
Théâtre Signé Marielle Brest jeudi 27 août 2026.
Brest
Théâtre Signé Marielle
39 Avenue Georges Clemenceau Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Signé Marielle Cie Teatr Piba
Une factrice, Marielle, fait le tour de Bretagne à vélo à la recherche du destinataire d’une lettre perdue. Elle demande de l’aide aux enfants pour son enquête, et en profite aussi pour faire une pause et parler de son travail.
Marielle dresse le portrait des petits vieux qu’elle rencontre tous les jours pendant sa tournée, et celui de son grand-père Ifig, qui lui a transmis la passion du vélo. Hier il lui a dit qu’il voulait arrêter de faire du vélo car il était vieux. Mais ça veut dire quoi exactement être vieux ?
Spectacle programmé dans le cadre du festival Remue-Ménage
Horaires 10h30 et 15h Durée 45 min
Spectacle familial à partir de 6 ans 4€ / personne .
39 Avenue Georges Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 07 46
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English :
L’événement Théâtre Signé Marielle Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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