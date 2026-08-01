Visites mensuelles du musée vivant de l’imprimerie PAM LA PAM Brest
samedi 29 août 2026 · LA PAM · Brest
Informations pratiques
Brest
Visites mensuelles du musée vivant de l’imprimerie PAM
LA PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Visite commentée:
Venez découvrir les trésors de l’ancienne imprimerie PAM qui possède plus de 3000 pierres lithographiques ! Son histoire et son activité vous seront contées par un membre de l’association Les Enfants de Gutenberg qui gère ce fonds patrimonial exceptionnel.
Les visites sont ouvertes à tous, gratuites et sans inscriptions au préalable. Le RDV est donné au sous-sol de la PAM, au pied de l’escalier en colimaçon.
Informations pratiques
Durée 1h. .
LA PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Visites mensuelles du musée vivant de l’imprimerie PAM Brest a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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