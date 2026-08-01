Visites mensuelles du musée vivant de l’imprimerie PAM LA PAM Brest

Informations pratiques

Brest

Visites mensuelles du musée vivant de l’imprimerie PAM

LA PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Visite commentée:

Venez découvrir les trésors de l’ancienne imprimerie PAM qui possède plus de 3000 pierres lithographiques ! Son histoire et son activité vous seront contées par un membre de l’association Les Enfants de Gutenberg qui gère ce fonds patrimonial exceptionnel.

Les visites sont ouvertes à tous, gratuites et sans inscriptions au préalable. Le RDV est donné au sous-sol de la PAM, au pied de l’escalier en colimaçon.

Informations pratiques

Durée 1h. .

LA PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Visites mensuelles du musée vivant de l’imprimerie PAM Brest a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue