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AGENDA · Brest

Fête de la mer et du nautisme Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest

samedi 29 août 2026 · Port de Plaisance du Moulin Blanc · Brest

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Port de Plaisance du Moulin Blanc
Adresse
Centre Nautique du Moulin Blanc
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Fête de la mer et du nautisme

Port de Plaisance du Moulin Blanc Centre Nautique du Moulin Blanc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Petits et grands, débutants ou confirmés, sont invités à vivre au fil de l’eau le temps d’un week-end au Moulin-Blanc à Brest et à la maison de la Mer au Relecq-Kerhuon (dimanche après-midi).

Initiations gratuites à différentes activités, terrestres, aquatiques, subaquatiques et nautiques. Démonstrations et embarquement à bord de vieux gréements. Des animations spécifiques pour les jeunes enfants seront également proposées sur le village (maquillage, …)

Port du Moulin Blanc 9h30-12h et 13h-18h;
le 30 août de 13h30 à 17h à la maison de la mer du Relecq-Kerhuon

Gratuit Restauration sur place.   .

Port de Plaisance du Moulin Blanc Centre Nautique du Moulin Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 64 64 

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English :

L’événement Fête de la mer et du nautisme Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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