Informations pratiques

Brest

Fête de la mer et du nautisme

Port de Plaisance du Moulin Blanc Centre Nautique du Moulin Blanc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Petits et grands, débutants ou confirmés, sont invités à vivre au fil de l’eau le temps d’un week-end au Moulin-Blanc à Brest et à la maison de la Mer au Relecq-Kerhuon (dimanche après-midi).

Initiations gratuites à différentes activités, terrestres, aquatiques, subaquatiques et nautiques. Démonstrations et embarquement à bord de vieux gréements. Des animations spécifiques pour les jeunes enfants seront également proposées sur le village (maquillage, …)

Port du Moulin Blanc 9h30-12h et 13h-18h;

le 30 août de 13h30 à 17h à la maison de la mer du Relecq-Kerhuon

Gratuit Restauration sur place. .

Port de Plaisance du Moulin Blanc Centre Nautique du Moulin Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 64 64

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English :

L’événement Fête de la mer et du nautisme Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue