Fête de la mer et du nautisme Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest
samedi 29 août 2026 · Port de Plaisance du Moulin Blanc · Brest
Informations pratiques
Brest
Fête de la mer et du nautisme
Port de Plaisance du Moulin Blanc Centre Nautique du Moulin Blanc Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Petits et grands, débutants ou confirmés, sont invités à vivre au fil de l’eau le temps d’un week-end au Moulin-Blanc à Brest et à la maison de la Mer au Relecq-Kerhuon (dimanche après-midi).
Initiations gratuites à différentes activités, terrestres, aquatiques, subaquatiques et nautiques. Démonstrations et embarquement à bord de vieux gréements. Des animations spécifiques pour les jeunes enfants seront également proposées sur le village (maquillage, …)
Port du Moulin Blanc 9h30-12h et 13h-18h;
le 30 août de 13h30 à 17h à la maison de la mer du Relecq-Kerhuon
Gratuit Restauration sur place. .
Port de Plaisance du Moulin Blanc Centre Nautique du Moulin Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 64 64
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English :
L’événement Fête de la mer et du nautisme Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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