Ciné plein-air Mémorial Fort Montbarey Brest

Brest

Ciné plein-air

Mémorial Fort Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dans le cadre exceptionnel du Mémorial-Musée 39-46 des Finistériens, rendez-vous pour une soirée placée sous le thème de l’histoire.

Au programme

19h-22h

Pique-nique avec bal swing (association Swing du Tonnerre).

Food-truck sur place.

Visite du musée avec l’association Bretagne 39-45 présentant un camp de l’armée américaine.

22h projection du film Lee Miller, de Ellen Kuras (durée 1h57). Ce film retrace l’incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle de Vogue et muse de Man Ray devenue l’une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre, elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde.

Informations pratiques

Apportez vos plaids et vos coussins pour un meilleur confort.

Fin de l’événement à 00h. .

Mémorial Fort Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 95 55 43 55

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English :

L’événement Ciné plein-air Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue