Informations pratiques

Brest

Atelier apprendre à couvrir ses livres

Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-08-27

C’est la rentrée !

Élève (collège, lycée) ou parent d’élève, venez apprendre les techniques et astuces des relieurs et relieuses des médiathèques pour couvrir vos livres !

Matériel nécessaire fourni. Venez avec quelques livres. .

Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 40

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English :

L’événement Atelier apprendre à couvrir ses livres Brest a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue