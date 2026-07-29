Atelier apprendre à couvrir ses livres Brest
jeudi 27 août 2026 · Brest
Informations pratiques
Brest
Atelier apprendre à couvrir ses livres
Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-27
C’est la rentrée !
Élève (collège, lycée) ou parent d’élève, venez apprendre les techniques et astuces des relieurs et relieuses des médiathèques pour couvrir vos livres !
Matériel nécessaire fourni. Venez avec quelques livres. .
Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 40
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English :
L’événement Atelier apprendre à couvrir ses livres Brest a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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