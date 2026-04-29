Mini conférence Les brasseurs de science Café de la Maison Blanche Brest
Mini conférence Les brasseurs de science Café de la Maison Blanche Brest mercredi 2 septembre 2026.
Brest
Mini conférence Les brasseurs de science
Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 18:00:00
fin : 2026-09-02 19:45:00
Date(s) :
2026-09-02
Présentation du conservatoire botanique national de Brest et focus sur la flore du littoral brestois.
Par Stéphanie Hudin, écologue, spécialiste de la conservation de la biodiversité végétale et directrice du Conservatoire botanique national de Brest.
Informations pratiques:
Durée 1h45
Organisée par la ville de Brest et le café de la Maison Blanche Bistrot de la Rade .
Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English : Mini conférence Les brasseurs de science
L’événement Mini conférence Les brasseurs de science Brest a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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