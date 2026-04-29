Mini conférence Les brasseurs de science Café de la Maison Blanche Brest

Brest

Mini conférence Les brasseurs de science

Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 18:00:00

fin : 2026-09-02 19:45:00

Date(s) :

2026-09-02

Présentation du conservatoire botanique national de Brest et focus sur la flore du littoral brestois.

Par Stéphanie Hudin, écologue, spécialiste de la conservation de la biodiversité végétale et directrice du Conservatoire botanique national de Brest.

Informations pratiques:

Durée 1h45

Organisée par la ville de Brest et le café de la Maison Blanche Bistrot de la Rade .

Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English : Mini conférence Les brasseurs de science

L’événement Mini conférence Les brasseurs de science Brest a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue