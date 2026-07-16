Résidence Matt Wilson, La Piscine, un lieu d’art et de rencontres, Brest

Informations pratiques

Résidence Matt Wilson 2 – 30 septembre La Piscine, un lieu d’art et de rencontres Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T14:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00

Invité en 2023 à participer au programme de résidence du Festival Planches Contact à Deauville, en Normandie, j’ai commencé à travailler sur une série d’oeuvres photographiques qui explorent comment le paysage normand et sa lumière en constante évolution ont, en tant que source d’inspiration, continuellement influencé l’histoire de l’art, à commencer par le mouvement des peintres impressionnistes.

De même, en 2024, après avoir été nommé lauréat du programme de capsule temporelle du ministère français de la Culture au Moulin Blanchard à Le Perche, en Normandie, j’ai pu poursuivre mon exploration de ce thème dans toute cette région protégée, ce qui m’a permis de mener une étude géographique continue du paysage français et de sa capacité à inspirer. Bien que jusqu’à présent, mon travail et mes voyages se soient principalement déroulés en Normandie, de nombreuses régions de France métropolitaine sont liées à cette idée, qui est fondamentale pour la poursuite de ce projet.

Les régions qui revêtent une importance particulière pour ce projet vont de la forêt de Fontainebleau, qui occupe une place centrale dans l’histoire de l’art en tant que berceau de l’école de Barbizon, précurseur essentiel du mouvement impressionniste, à la Franche-Comté, région natale de Gustave Courbet, qui a profondément inspiré son oeuvre paysagère. La Franche-Comté, berceau de Gustave Courbet, qui a profondément inspiré son oeuvre paysagère. D’Arles et Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud, qui ont tant inspiré Van Gogh et Paul Cézanne. La Bretagne, qui a profondément influencé Paul Gauguin, Émile Bernard, Claude Monet, Matisse et bien d’autres.

La liste des lieux est longue, ce qui me donne envie de me lancer dans un projet à long terme qui me permettrait de poursuivre cette exploration des paysages vastes et riches en diversité de la France, source d’inspiration inépuisable pour certains des artistes les plus célèbres de l’histoire.

Mon travail s’inspire du pictorialisme et bon nombre des artistes mentionnés ci-dessus jouent un rôle clé dans l’inspiration de mon travail, m’aidant à créer ma propre vision de ces paysages. Depuis que j’ai découvert le paysage normand en 2023, j’ai l’intention de poursuivre ce travail à plus grande échelle dans toute la France métropolitaine.

S’il existe un fossé entre la photographie et la peinture, c’est là que se situe mon travail, créant un dialogue entre ces deux médiums.

En me concentrant sur la lumière, l’atmosphère et le caractère brut de la campagne, mon travail s’éloigne de la réalité du sujet au profit d’une profondeur poétique et émotionnelle. Chaque image commence comme le témoignage d’une expérience ou d’une émotion authentique. En utilisant le paysage et l’atmosphère comme source d’inspiration, le négatif, sorte de croquis préparatoire d’un artiste, devient la base à partir de laquelle les images évoluent pour devenir quelque chose qui met l’accent sur l’être, une oeuvre dotée d’un caractère propre.

La Piscine, un lieu d’art et de rencontres 170 rue Jean Jaurès 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0664441484 http://lapiscinelab.com http://@lapiscine.lab Ici, on ne nage plus dans l’eau, mais dans les idées, les images, les mots. Dans ce lieu réinventé, au cœur de Brest, nous faisons le pari que l’art peut relier, ouvrir, transformer.

La Piscine, c’est un espace collectif porté par l’association Human Soul, d’intérêt général, fondée par deux artistes (Anne-Laure Maison & Michel Cam) pour qui créer, c’est donner une voix, une forme, une présence à celles et ceux que l’on n’entend pas toujours.

Ici, l’art est un langage universel, un lien, un moyen de faire dialoguer les différences. Un espace d’expérimentation, d’écoute, d’altérité. Un endroit où les frontières s’effacent, où les artistes d’ici et d’ailleurs croisent leurs visions, et où le public est invité à plonger, sans crainte, dans l’inconnu.

La Piscine, c’est un volume à remplir de créations, de récits, de présences. Un lieu d’émergence et de rencontre, dans un quartier vibrant, populaire, cosmopolite. Un lieu pour se questionner, s’émouvoir, imaginer autrement le monde.

Bienvenue à La Piscine. Ici, l’art est un mouvement. L’art est un lien. L’art est un engagement. Tram: Octroi, Pilier Rouge

Parking: Kerfautras

Invité en 2023 à participer au programme de résidence du Festival Planches Contact à Deauville, en Normandie, j’ai commencé à travailler sur une série d’oeuvres photographiques qui explorent comment …

©Matt Wilson