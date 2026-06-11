David Salles La vie est folle et moi aussi Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

David Salles La vie est folle et moi aussi

Du vendredi 27 au samedi 28 novembre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-27

Le théâtre l’Art Dû accueille David Salles pour son spectacle La vie est folle et moi aussi

Voilà bientôt 30 ans que David Salles passe sa vie à jouer.



Jouer, pour ne pas se prendre trop au sérieux. Jouer parce que nous sommes tous des personnages en puissance et qu’il ne faut jamais oublier de rire un peu de nous-mêmes.



Jouer un autre que soi parce qu’il y a en nous un peu des autres. Tantôt drôle et sensible, profond et fou, dans ce spectacle singulier, David se raconte et interroge nos propres



enfermements avec une folie contagieuse et libératrice.



Mis en scène et interprété par David Salles. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Art Dû theater welcomes David Salles for his show La vie est folle et moi aussi ( Life is crazy and so am I )

L’événement David Salles La vie est folle et moi aussi Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille