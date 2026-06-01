David Sauzay Quartet, JASS CLUB, Paris

David Sauzay Quartet Vendredi 26 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Prévente – places limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T21:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* David Sauzay et son quartet présentent un programme allant de Dexter Gordon à Stan Getz, entre swing, hard bop, bossa nova, mêlant standards et compositions personnelles issues de leur dernier album. Avec 12 disques à son nom et une cinquantaine de participations en sideman, il a partagé scènes et studios avec des figures telles que Kyle Eastwood, Charles Aznavour, Sarah McKenzie, Michel Graillier, Harold Mabern, Mino Cinélu, André Ceccarelli, Alain Jean-Marie, Joe Farnsworth ou encore Archie Shepp. **David Sauzay** / saxophone **Hiroshi Murayama** / piano **Gabriel Sauzay** / contrebasse **Paul Morvan** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/515-David-Sauzay-Quartet?session=515 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/516-David-Sauzay-Quartet?session=516 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30David Sauzay et son quartet présentent un programme allant de Dexter Gordon à Stan Getz, entre swing, hard bop, bossa nova, mêlant standards et compositions personnelles issues de leu … Jazz Swing