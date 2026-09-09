David Walters Ti Love Tour Cargo de Nuit Arles

Informations pratiques

Arles

David Walters Ti Love Tour

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 20h.

Horaires de représentation de 21h30 à 23h30.

OUVERTURE DES PORTES 20H00 CONCERT 21H30. Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Adoubé par France Inter, FIP, Radio Nova ou encore Gilles Peterson, David Walters déploie un univers unique mêlant beats électroniques, folk acoustique et influences afro-caribéennes.

Après le succès de son album Soleil Kreyol (2020), élu album de l’année par plusieurs médias internationaux, il enchaîne avec Nocturne (2021), puis l’EP Bow Down (2022). En 2023, Soul Tropical confirme son identité musicale hybride, entre racines caribéennes et productions modernes.



Depuis Marseille, son port d’attache, ce globe-trotter fait désormais rayonner sur tous les continents ses vibrations électro-

créoles et ses métissages inédits, entre afrobeat et kompa, hip-hop et traditions caribéennes.



Le Single Kité Koulé , 1er extrait de son prochain album Ti Love , attendu pour le 30 janvier 2026 (Heavenly Sweetness), marque une rencontre musicale vibrante avec un autre Guitariste / Chanteur Keziah Jones. .

Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

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English :

Acclaimed by France Inter, FIP, Radio Nova and Gilles Peterson, David Walters’ unique universe blends electronic beats, acoustic folk and Afro-Caribbean influences.

L’événement David Walters Ti Love Tour Arles a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme d’Arles