De couleurs & de poésies intérieures, Orangerie du Thabor, Rennes

De couleurs & de poésies intérieures 15 – 21 juin Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T10:30:00+02:00 – 2026-06-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Le travail de Cécile Morillon s’inscrit dans une filiation artistique. Passionnée par la peinture du début du XXe siècle, et notamment par le fauvisme et l’expressionnisme, elle utilise la couleur comme langage des formes et de l’espace. Elle développe une démarche multimédia (ou mixed media) qui mêle peinture, collage et couture de papiers.

Les mots qu’elle intègre dans ses œuvres évoquent la nature, la mémoire, le voyage initiatique ou encore les rencontres. Elle se laisse guider par les couleurs et les motifs de sa peinture pour générer une douceur poétique. Son support de prédilection est le papier, qui supporte amoureusement la couture à la machine. Pour les très grands formats, le tissu se transcende en kakemono.

Pour cette exposition, c’était une évidence de collaborer avec Justine Painchaud, qui a aussi la couleur pour langage.

Le travail de Justine Painchaud explore le dialogue entre instinct et émotion, autour de thèmes liés à la famille et à la nature. Elle puise son inspiration dans ce qui l’entoure — les paysages, la mer, la montagne — mais aussi dans la simplicité des instants partagés. Le choix de l’abstraction permet à chacun de s’approprier librement ses œuvres et d’y projeter ses propres souvenirs. Elle développe une technique de peinture à la carte et au pinceau où formes et couleurs cohabitent spontanément dans l’énergie du moment.

Diplômée en design graphique, elle se tourne vers la peinture en 2020. Dans son atelier en Bretagne, ses créations naissent d’un processus intuitif en grand format où formes et couleurs cohabitent librement.

Venez découvrir comment leurs deux univers dialoguent de couleurs et de poésies intérieures.

VERNISSAGE le MARDI 16 JUIN à 18h

Cécile Morillon : https://www.artmajeur.com/cecile-morillon

Justine Painchaud : www.justinepainchaud.com

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 347 Followers, 575 Following, 875 Posts – See Instagram photos and videos from Cu00e9cile Morillon (@cecile__morillon) », « type »: « rich », « title »: « Cu00e9cile Morillon (@cecile__morillon) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.75761-19/506340447_18157733413367406_2472824232419134920_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=106&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=FKUMYcgdTfsQ7kNvwEsVEMD&_nc_oc=Ado800AXO0Lh3zCB1EltL4eiM8rIatg7fdxYx3ed5kriZj7y3-oobkMFHQzOwcFVukQ&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=Zu4lMQu1uVeFZft8ZuGYjw&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af7NwgmGGGyK-Aj1p9RoHG4ulSOM4eS7ZpEnpMHNjs_6CA&oe=6A149DD4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/cecile__morillon/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Dialogues poétiques entre les univers et langages colorés de Justine Painchaud et Cécile Morillon Exposition Juin

Justine Painchaud & Cécile Morillon