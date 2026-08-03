De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:30:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Pour cette Journée européenne des amis de musées, les Amis du château de Pau offrent un spectacle de théâtre dans la prestigieuse Salle des Cent Couverts avec deux farces de Laurent Frontère interprétées par la Compagnie du Préau

Le Dénombrement,

Les épousailles du jeune Henri .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn

L’événement De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau