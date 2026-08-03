De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn Rue du Château Pau
dimanche 11 octobre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:30:00
fin : 2026-10-11 18:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Pour cette Journée européenne des amis de musées, les Amis du château de Pau offrent un spectacle de théâtre dans la prestigieuse Salle des Cent Couverts avec deux farces de Laurent Frontère interprétées par la Compagnie du Préau
Le Dénombrement,
Les épousailles du jeune Henri .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn
L’événement De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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