Poulaines

De Ferme en Ferme à la Ferme du Plessis Doré

7 Rue du Plessis Doré Poulaines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

De Ferme en Ferme® une édition 2026 sur le thème Notre alimentation au cœur des fermes . Revenir à la source de son alimentation c’est ce que propose cette nouvelle édition de l’opération pédagogique De Ferme en Ferme® organisée par le Réseau CIVAM depuis plus de 30 ans.Familles

Ferme d’élevage en bio d’espèces et de races multiples: des chèvres et des chevreaux, des porcs, des vaches et des veaux de lait. En autonomie alimentaire, nous favorisons la biodiversité: haies, prairies naturelles, patûrages… RDV pour échanger et déguster. .

7 Rue du Plessis Doré Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 10 59 29 lafermeduplessisdore@free.fr

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English :

De Ferme en Ferme®: a 2026 edition on the theme Our food at the heart of farms . Going back to the source of our food: that’s what this new edition of the De Ferme en Ferme® educational operation, organized by the CIVAM network for over 30 years, is all about.

L’événement De Ferme en Ferme à la Ferme du Plessis Doré Poulaines a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY