Journées Mondiales de l’Art Topiaire Poulaines

Pour la quatrième année consécutive, à l’occasion des Journées Mondiales de l’Art Topiaire, le Domaine de Poulaines célèbre cet art !

Le Domaine de Poulaines est heureux de faire partie des 100 sites d’exception qui participent à la 4ème édition des Journées Mondiales de l’Art Topiaire.

Hubert Puzenat, architecte des jardins et spécialiste de l’art topiaire, avait fait l’honneur de venir au Domaine de Poulaines pour le partage de ses connaissances, pour l’apport de magnifiques buis et pour la réalisation de topiaires.

Le dimanche 11 mai 2025 à 15h, Valérie Esnault, propriétaire des lieux, aura le plaisir d’effectuer une visite guidée. .

For the third year running, Domaine de Poulaines celebrates the art of topiary at the Journées Mondiales de l’Art Topiaire!

