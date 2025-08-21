Poulaines L’étang du Plessis Poulaines Indre
Poulaines L’étang du Plessis Poulaines Indre vendredi 1 mai 2026.
Poulaines L’étang du Plessis A pieds
Poulaines L’étang du Plessis Etang du Plessis 36210 Poulaines Indre Centre-Val de Loire
Durée : 210 Distance : 13000.0 Tarif :
Départ de l’étang du Plessis par Saint Vincent.
+33 2 54 40 15 88
English : Poulaines The Plessis Pond
Departure from the Plessis Pond via Saint Vincent.
Deutsch : Poulaines Der Teich von Plessis
Start am Teich von Plessis bei Saint Vincent.
Italiano :
Partenza dallo stagno di Plessis passando per Saint Vincent.
Español : Poulaines El estanque de Plessis
Salida del estanque de Plessis por Saint Vincent.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire