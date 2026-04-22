Gospel Poulaines
Gospel Poulaines dimanche 17 mai 2026.
Poulaines
Gospel
Poulaines Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Gospel à l’église
L’Association Poulaines Culture et Patrimoine présente un Gospel SoulVoicesgospel en l’église St Saturnin. À 15h. Renseignements et réservations au 06 20 28 74 26. Tarif 15 € sur réservation/18€ sans réservation. Gratuit moins de 12 ans. .
Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 28 74 26
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English :
Gospel in church
L’événement Gospel Poulaines a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Chabris Pays de Bazelle