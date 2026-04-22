Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gospel Poulaines

Gospel Poulaines

Gospel Poulaines dimanche 17 mai 2026.

Ville : 36210 Poulaines

Département : Indre

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Poulaines

Gospel

Poulaines Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Gospel à l’église
L’Association Poulaines Culture et Patrimoine présente un Gospel SoulVoicesgospel en l’église St Saturnin. À 15h. Renseignements et réservations au 06 20 28 74 26. Tarif 15 € sur réservation/18€ sans réservation. Gratuit moins de 12 ans.   .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 28 74 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gospel in church

L’événement Gospel Poulaines a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Chabris Pays de Bazelle

À voir aussi à Poulaines (Indre)