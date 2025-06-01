Poulaines Le Circuit du Bordelat Poulaines Indre
Poulaines Le Circuit du Bordelat Poulaines Indre vendredi 1 août 2025.
Poulaines Le Circuit du Bordelat A pieds
Poulaines Le Circuit du Bordelat 36210 Poulaines Indre Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Départ de l’église par Montry / Bourdoiseau.
+33 2 54 40 15 88
English : Poulaines The Bordelat Circuit
Departure from the church via Montry/Bourdoiseau.
Deutsch : Poulaines Der Rundweg „Circuit du Bordelat“
Start an der Kirche über Montry / Bourdoiseau.
Italiano :
Partenza dalla chiesa passando per Montry / Bourdoiseau.
Español : Poulaines El circuito del Bordelat
Salida de la iglesia vía Montry / Bourdoiseau.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par SIT Centre-Val de Loire