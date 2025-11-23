Opération Neurodon aux jardins de Poulaines Poulaines

Opération Neurodon aux jardins de Poulaines

Le Château Poulaines Indre

Le Domaine de Poulaines se mobilise en faveur du Neurodon.

Chaque année, les plus beaux parcs et jardins de France soutiennent le Neurodon en permettant à un large public de venir découvrir ces lieux exceptionnels tout en étant sensibilisé pour cette grande cause nationale.

Ceux-ci reversent 2€ par ticket d’entrée à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.

La recherche en neurosciences le démontre l’environnement de vie a un impact sur la santé du cerveau.

En effet, la nature agit positivement sur le bon fonctionnement du cerveau dès le plus jeune âge.

Le jeudi 8 mai 2025, le Domaine de Poulaines se mobilise lui aussi dans cette démarche et reversera 2€ sur le prix d’entrée classique des jardins à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (Entrée plein tarif 9€). 5 .

Le Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23 jardins@poulaines.com

English :

Domaine de Poulaines supports Brain Research.

