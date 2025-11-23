Opération Neurodon aux jardins de Poulaines Poulaines
Le Château Poulaines Indre
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
2026-05-08
Le Domaine de Poulaines se mobilise en faveur du Neurodon.
Chaque année, les plus beaux parcs et jardins de France soutiennent le Neurodon en permettant à un large public de venir découvrir ces lieux exceptionnels tout en étant sensibilisé pour cette grande cause nationale.
Ceux-ci reversent 2€ par ticket d’entrée à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.
La recherche en neurosciences le démontre l’environnement de vie a un impact sur la santé du cerveau.
En effet, la nature agit positivement sur le bon fonctionnement du cerveau dès le plus jeune âge.
Le jeudi 8 mai 2025, le Domaine de Poulaines se mobilise lui aussi dans cette démarche et reversera 2€ sur le prix d’entrée classique des jardins à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (Entrée plein tarif 9€). 5 .
Le Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23 jardins@poulaines.com
English :
Domaine de Poulaines supports Brain Research.
