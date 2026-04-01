De ferme en ferme GAEC Brosset Melay
De ferme en ferme GAEC Brosset Melay samedi 25 avril 2026.
Melay
De ferme en ferme
GAEC Brosset 115 Impasse de la Croix des Domas Melay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
De la terre à l’assiette, il n’y a qu’un pas !
Venez visiter la ferme familiale du GAEC Brosset, rencontrer leurs vaches charolaises, leurs porcs et leurs poulets plein air. Ils serons ravis d’échanger avec vous sur leur métier d’éleveur et de vous transmettre leur passion !
Découvrez et partagez leur quotidien à la ferme. Dégustation de leurs produits, quiz pour les enfants.
Vente de viande fraîche de boeuf, de porc et de volaille, de charcuterie pur porc et de savons au saindoux issu de leur ferme. .
GAEC Brosset 115 Impasse de la Croix des Domas Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 56 87 11 gaecbrosset@gmail.com
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English : De ferme en ferme
L’événement De ferme en ferme Melay a été mis à jour le 2026-04-14 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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