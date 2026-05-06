DE GLACIS EN CONSTELLATIONS JOSETTE GUILBOT Ramonville-Saint-Agne
DE GLACIS EN CONSTELLATIONS JOSETTE GUILBOT Ramonville-Saint-Agne mercredi 6 mai 2026.
Ramonville-Saint-Agne
DE GLACIS EN CONSTELLATIONS JOSETTE GUILBOT
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-12 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21
Expo d’artistes locaux
Depuis une dizaine d’années, Josette Guilbot explore la matière à travers la photographie. Dans l’espace domestique devenu laboratoire, elle observe des matières ordinaires, organiques et culinaires, soumises au temps. Couleurs, reflets et textures en mutation révèlent peu à peu un univers abstrait évoquant cratères et paysages planétaires. Autodidacte, issue du collage, son travail interroge la relation entre matière, environnement et transformation, où la forme se métamorphose et se fige l’espace d’un instant.
**Dans l’objectif de mettre en application les droits culturels, nous cherchons à ouvrir toujours plus le projet d’ARTO et laisser place à des initiatives citoyennes, comme cette exposition. Avec ses images, Josette Guilbot nous fait voyager vers ses rêves de vastes horizons !**
[**+ D’infos ici !**](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/de-glacis-en-constellations/) .
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Exhibition by local artists
L’événement DE GLACIS EN CONSTELLATIONS JOSETTE GUILBOT Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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