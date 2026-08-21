De Gluard à Laënnec – Balade photographique d’une école à l’autre, Qaurtier de La Liberté 85000 La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
samedi 19 septembre 2026 · Qaurtier de La Liberté 85000 La Roche-sur-Yon · La Roche-sur-Yon
Informations pratiques
De Gluard à Laënnec – Balade photographique d’une école à l’autre Samedi 19 septembre, 14h30 Qaurtier de La Liberté 85000 La Roche-sur-Yon Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
À partir de photographies et cartes postales issues des archives municipales, découvrez en famille les métamorphoses d’un quartier, bâti depuis près de cent ans.
Pour les enfants de 5 à 7 ans accompagnés d’un adulte | 1 heure environ | Goûter offert à l’issue de la visite | Réservation obligatoire :https://billetterie.larochesuryon.fr | Rendez-vous : devant l’école Léonce-Gluard (9 bd Pierre et Marie Curie)
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À partir de photographies et cartes postales issues des archives municipales, découvrez en famille les métamorphoses d’un quartier, bâti depuis près de cent ans.
©Archives municipales de La Roche-sur-Yon
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