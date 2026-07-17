Découverte du Centre Hospitalier Georges Mazurelle, Centre Hospitalier Georges Mazurelle, La Roche-sur-Yon

Informations pratiques

Découverte du Centre Hospitalier Georges Mazurelle 19 et 20 septembre Centre Hospitalier Georges Mazurelle Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des visites libres sont proposées les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h (plan et documents à retirer à l’accueil).

Visite guidée le dimanche 20 septembre 2026 à 14h30 au départ de la salle d’exposition (panneau d’indication).

Exposition photos et films de présentation à la salle d’exposition (le dimanche de 14h à 18h uniquement).

Centre Hospitalier Georges Mazurelle Rue Georges Mazurelle La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire +33 (0)2 51 09 72 18 https://www.ch-mazurelle.fr/ Partez à la découverte de l’histoire de l’hôpital Georges Mazurelle, édifié en 1853 sur le site de la Dalle de la Grimaudière, lors d’une visite guidée à travers son parc, ses espaces verts et ses jardins thérapeutiques.

Cette visite vous permettra de retracer l’évolution de l’établissement et de son patrimoine bâti, en lien avec les transformations des pratiques de soins en psychiatrie et en santé mentale.

Une exposition de photographies ainsi qu’un film de présentation de l’établissement viendront compléter cette découverte. Visites libres les 19 et 20 septembre de 10h à 18h. Visite guidée le dimanche 20 septembre à 14h30

Des visites libres sont proposées les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h (plan et documents à retirer à l’accueil).

Centre Hospitalier Georges Mazurelle