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Visite de la Banque de France de La Roche sur Yon, Banque de France – La Roche sur Yon, La Roche-sur-Yon

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France - La Roche sur Yon · La Roche-sur-Yon

Visite de la Banque de France de La Roche sur Yon, Banque de France – La Roche sur Yon, La Roche-sur-Yon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France - La Roche sur Yon
Adresse
54 Boulevard aristide briand 85000 La Roche-sur-Yon
Ville
85000 La Roche-sur-Yon
Département
Vendée

Visite de la Banque de France de La Roche sur Yon Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France – La Roche sur Yon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de l’initiative Ensemble, dialoguons, venez découvrir les locaux de la Banque de France à La Roche sur Yon et échangez avec les agents. Au programme :

  • Atelier d’échanges ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS
  • Atelier d’échanges ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
  • Ateliers ludo pédagogiques d’éducation financière
  • Atelier AUTHENTIFICATION DES BILLETS
  • Expositions historiques et thématiques

Dernière visite à 16h.
Entrée sur inscription préalable obligatoire et présentation d’une carte d’identité.

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Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de l’initiative Ensemble, dialoguons, venez découvrir les locaux de la Banque de France à La Roche sur Yon et échangez avec les agents. Au : *…

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