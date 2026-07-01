Visite de la Banque de France de La Roche sur Yon, Banque de France – La Roche sur Yon, La Roche-sur-Yon
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France - La Roche sur Yon · La Roche-sur-Yon
Informations pratiques
Visite de la Banque de France de La Roche sur Yon Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France – La Roche sur Yon Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de l’initiative Ensemble, dialoguons, venez découvrir les locaux de la Banque de France à La Roche sur Yon et échangez avec les agents. Au programme :
- Atelier d’échanges ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS
- Atelier d’échanges ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
- Ateliers ludo pédagogiques d’éducation financière
- Atelier AUTHENTIFICATION DES BILLETS
- Expositions historiques et thématiques
Dernière visite à 16h.
Entrée sur inscription préalable obligatoire et présentation d’une carte d’identité.
Banque de France – La Roche sur Yon 54 Boulevard aristide briand 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pont Morineau Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-de-la-banque-de-france-de-la-roche-sur-yon »}]
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de l’initiative Ensemble, dialoguons, venez découvrir les locaux de la Banque de France à La Roche sur Yon et échangez avec les agents. Au : *…
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