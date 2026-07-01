Visites guidées des archives départementales de la Vendée, Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon

Informations pratiques

Visites guidées des archives départementales de la Vendée 19 et 20 septembre Archives départementales de la Vendée Vendée

Limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous déambulerez avec votre guide à la découverte des métiers des archives, dans des espaces de conservation en temps normal interdits au public.

Durée 60 min, départs des visites toutes les 30 min, sur réservation dans la limite des places disponibles.

En marge de la visite, des jeux pour toute la famille seront proposés.

Archives départementales de la Vendée 14 Rue haxo, 85000 La Roche-sur-Yon, France La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire 0228857800 https://archives.vendee.fr

Vous déambulerez avec votre guide à la découverte des métiers des archives, dans des espaces de conservation en temps normal interdits au public.

©Département de la Vendée