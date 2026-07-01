Visite guidée du cinéma, Cinéma Le Concorde, La Roche-sur-Yon

Informations pratiques

Visite guidée du cinéma Dimanche 20 septembre, 09h30 Cinéma Le Concorde Vendée

Limité à 45 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Visite du cinéma : histoire du Concorde, visite des cabines de projection, des salles de projection, de l’accueil – billetterie, politique tarifaire, actions culturelles, programmation du moment…

Cinéma Le Concorde 2D rue du Maréchal Foch 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire 02 51 36 50 21 https://www.cinema-concorde.com/ https://www.facebook.com/cinemaconcorde/;https://www.instagram.com/cinemaconcorde [{« type »: « email », « value »: « billetterie@cinema-concorde.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 36 50 21 »}] Créé en 2006 à l’initiative de la Ville de la Roche-sur-Yon et de la commune d’Aubigny-les-

Clouzeaux, l’Établissement Public de Coopération Culturelle Cinématographique Yonnais (EPCCCY) a

pour mission de coordonner un projet culturel cinématographique à l’échelle du territoire yonnais

avec une vocation de rayonnement départemental, régional, national et international.

La mise en œuvre de son projet s’articule autour de trois axes principaux :

1) Exploitation du cinéma Le Concorde : cinéma classé art et essai doté de 4 écrans (labellisé Recherche & Découverte, Patrimoine & Répertoire, Jeune Public, et Europa Cinémas), réalisant plus de 100 000 entrées par an.

2) Organisation du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon : le Festival présente chaque année, pendant une semaine en octobre, une sélection de longs et courts métrages en premières françaises et avant-premières, faisant état de la diversité et de la richesse de la création cinématographique contemporaine. Le Festival attire près de 30 000 spectateurs par an.

3) Actions d’éducation à l’image : plaçant l’éducation à l’image au cœur de son projet culturel, l’EPCCCY est coordinateur départemental du dispositif École et cinéma, Collège au cinéma et de l’option cinéma du Lycée Atlantique de Luçon, porteur de projets Passeurs d’Images et Des Cinés la Vie, participant du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma, organisateur de projets en lien avec de nombreux établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ainsi

qu’en lien avec les maisons de quartiers et d’autres acteurs sociaux, judiciaires ou sanitaires du territoire (SPIP, CFA, IME…). Accessible aux PMR : place de stationnement et ascenseur

Visite du cinéma : histoire du Concorde, visite des cabines de projection, des salles de projection, de l’accueil – billetterie, politique tarifaire, actions culturelles, programmation du moment…

©David Fugère