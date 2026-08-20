Entreprendre en Vendée : Fleury-Michon (1964-2008), par Yves Gonnord, Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon

Informations pratiques

Entreprendre en Vendée : Fleury-Michon (1964-2008), par Yves Gonnord Lundi 14 septembre, 18h00 Archives départementales de la Vendée Vendée

Entrée libre. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T19:30:00+02:00

Vétérinaire de formation, Yves Gonnord rejoint Fleury Michon en 1964. En moins de trente ans, ce Vendéen transforme l’entreprise en leader français des plats cuisinés frais et du jambon supérieur. Cette réussite remarquable s’accompagne d’une attention constante portée à l’emploi et aux équilibres sociaux. Le 14 septembre, il témoignera de ce parcours exceptionnel.

Archives départementales de la Vendée 14 rue Haxo, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85001 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « archives@vendee.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228857800 »}]

Devenu l’un des grands bâtisseurs de l’industrie vendéenne, Yves Gonnord partagera le 14 septembre les secrets d’une réussite alliant performance, emploi et engagement humain.

Département de la Vendée