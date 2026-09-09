Exposition photographique sur les collections naturalistes de Georges Durand, Centre Beautour, La Roche-sur-Yon
samedi 19 septembre 2026 · Centre Beautour · La Roche-sur-Yon
Informations pratiques
Exposition photographique sur les collections naturalistes de Georges Durand Samedi 19 septembre, 10h00 Centre Beautour Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Cette exposition photographique invite à découvrir quelques oiseaux, herbiers et boîtes entomologiques issus de la collection Georges Durand. Au-delà de leur intérêt pédagogique et patrimonial, les collections naturalistes constituent de véritables mines d’informations pour la recherche scientifique. Elles permettent notamment de témoigner de la biodiversité passée et d’enrichir les connaissances sur l’évolution des espèces et des milieux.
À travers cette exposition, nous vous proposons de découvrir quelques-uns de ces aspects et de mieux comprendre la richesse scientifique et patrimoniale de ces collections.
Centre Beautour route de beautour, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire 0643022577 Ancienne demeure de Georges Durand (1886-1964), et anciennement Centre régional de la biodiversité, ce site accueil depuis 2023 Le Potager Extraordinaire 2 parkings visiteurs disponibles. Possibilité d’accéder au site via la ligne de bus 13 partant de la place Napoléon ou de La Chaize-le-Vicomte.
Accès PMR sur le site
Cette exposition photographique invite à découvrir quelques oiseaux, herbiers et boîtes entomologiques issus de la collection Georges Durand. Au-delà de leur intérêt pédagogique et patrimonial, les …
© Association Georges Durand Beautour
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