Voyage au cœur du réseau électrique, Visite d’un poste de transformation électrique, La Roche-sur-Yon

Informations pratiques

Voyage au cœur du réseau électrique Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00 Visite d’un poste de transformation électrique Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, vous ouvre les portes d’un poste de transformation électrique à la Roche sur Yon

Cette visite exceptionnelle vous offre une occasion rare de découvrir l’une des installations stratégiques du système électrique français. Généralement fermés au public pour des raisons de sécurité, les postes de transformation électrique appelés aussi « postes source » jouent pourtant un rôle essentiel : ils distribuent l’électricité vers nos villes, nos entreprises, nos écoles et nos maisons.

Accompagnés par les équipes d’Enedis, vous pénétrerez dans les coulisses de l’énergie pour comprendre comment l’électricité est acheminée jusqu’à votre prise, découvrir des équipements impressionnants et échanger avec des professionnels passionnés qui veillent chaque jour à la qualité de l’alimentation électrique.

Une expérience unique, pédagogique et immersive, accessible pour une journée seulement. Une opportunité à ne pas manquer pour voir l’électricité autrement !

Nombre limité – Inscription obligatoire via ce lien :

Un email de confirmation sera envoyé aux inscrits à l’approche de l’événement, contenant notamment les modalités d’accès et d’annulations.

Nous vous proposons un parcours de visite en deux étapes :

« Parcourrez le chemin de l’électricité » : découvrez son parcours, et le rôle d’Enedis pour la distribuer jusqu’à chez vous (15min)

« Partez à la découverte du poste source ! » : en exclusivité, profitez d’une visite guidée de l’une des infrastructures du réseau (45min)

Attention, pour cette visite, le choix d’un créneau est obligatoire ! Merci de le renseigner dans le questionnaire d’inscription.

1 session de visites vous est proposée : le samedi 19 septembre de 9h à 12h

Horaire d’arrivée et temps de la visite (comptez entre 45 min à 1 heure sur place.)

Important :

Le site n’est pas accessible aux enfants de moins de 12 ans (les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs), aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Les animaux ne sont pas admis et les parapluies sont interdits à l’intérieur du site.

Le port de chaussures fermées est obligatoire. Prise de photos et de vidéos interdites à l’intérieur du site.

Le poste source est une installation électrique industrielle. Le respect strict des consignes de sécurité est impératif. Toute personne ne respectant pas les consignes ou adoptant un comportement inapproprié pourra se voir refuser l’accès ou être exclue de la visite.

En raison des impératifs de sécurité, la visite pourra être annulée en cas d’orage ou en raison d’aléa d’exploitation ou incident électrique affectant le poste source.

Visite d’un poste de transformation électrique rue monge 85000 la roche sur yon La Roche-sur-Yon 85000 Forges Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/FEwJS5WxNG »}]

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, vous ouvre les portes d’un poste de transformation électrique à la Roche sur Yon

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