Visite guidée – Au cœur des métiers SNCF de la gare de La Roche sur Yon, Gare de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon

samedi 19 septembre 2026 · Gare de La Roche-sur-Yon · La Roche-sur-Yon

Informations pratiques

Visite guidée – Au cœur des métiers SNCF de la gare de La Roche sur Yon Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Gare de La Roche-sur-Yon Vendée

Inscription obligatoire sur le site https://affluences.com à partir du 3 septembre / 10 personnes maximum par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir les métiers en gare : escale et gestion des circulations

Gare de La Roche-sur-Yon 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pont Morineau Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}]

Venez découvrir les métiers en gare : escale et gestion des circulations

@SNCF Voyageurs