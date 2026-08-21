Visite guidée – Au cœur des métiers SNCF de la gare de La Roche sur Yon, Gare de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
samedi 19 septembre 2026 · Gare de La Roche-sur-Yon · La Roche-sur-Yon
Informations pratiques
Visite guidée – Au cœur des métiers SNCF de la gare de La Roche sur Yon Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Gare de La Roche-sur-Yon Vendée
Inscription obligatoire sur le site https://affluences.com à partir du 3 septembre / 10 personnes maximum par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir les métiers en gare : escale et gestion des circulations
Gare de La Roche-sur-Yon 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pont Morineau Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}]
Venez découvrir les métiers en gare : escale et gestion des circulations
@SNCF Voyageurs
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