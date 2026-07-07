De Kift La Barakason Rezé
jeudi 17 décembre 2026 · La Barakason · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 20:00 – 22:30
Gratuit : non De 8€ à 18€
Issu du punk, De Kift évolue vers un genre musical polymorphe, sorte de fanfare rock multigénérationnelle. Depuis les années 80, père, fils et cousins, se partagent la scène et mènent une carrière riche de collaborations en passant par le théâtre et le cinéma. Tout en mettant un point d’honneur à chanter dans leur langue maternelle -le néerlandais-, leur style est un mélange explosif de mélancolie, de fête et de poésie, dans un esprit de Do it Yourself. Venez découvrir leur univers joyeusement déjanté et quelques nouveaux morceaux à paraître sur leur prochain album en 2027… Leur énergie ne vous laissera pas indifférent !
La Barakason Rezé 44400
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