De Kift, La Barakason, Rezé

Informations pratiques

De Kift Jeudi 17 décembre, 20h00 La Barakason Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T20:00:00+01:00 – 2026-12-17T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-17T20:00:00+01:00 – 2026-12-17T22:30:00+01:00

Issu du punk, De Kift évolue vers un genre musical polymorphe, sorte de fanfare rock multigénérationnelle. Depuis les années 80, père, fils et cousins, se partagent la scène et mènent une carrière riche de collaborations en passant par le théâtre et le cinéma. Tout en mettant un point d’honneur à chanter dans leur langue maternelle -le néerlandais-, leur style est un mélange explosif de mélancolie, de fête et de poésie, dans un esprit de Do it Yourself. Venez découvrir leur univers joyeusement déjanté et quelques nouveaux morceaux à paraître sur leur prochain album en 2027… Leur énergie ne vous laissera pas indifférent !

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/de-kift/ »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Associez l’esprit punk aux cuivres de la fanfare, des textes tirés de la littérature chantés par des voix puissantes, et vous obtiendrez De Kift, un ensemble musical authentique et magnifique.

De Kift