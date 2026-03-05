De la botanique à la mixologie Lieu dit Les Bouix, 655 chemin de Laprat Saint-Jeures

De la botanique à la mixologie

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

2026-07-30

Matin, balade, cueillette guidées par une accompagnatrice en montagne. Après-midi, atelier cocktail autour de 4 recettes créées par des mixologues. Pique-nique prévu par chacun.

Lieu dit Les Bouix, 655 chemin de Laprat Distillerie Mezenk Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 38 35 64 contact@mezenk.com

English :

Morning: guided hikes and picking by a mountain guide. Afternoon, cocktail workshop based on 4 recipes created by mixologists. Picnic lunch provided.

