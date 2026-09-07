De la Comédie-Française, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

De la Comédie-Française Mardi 15 septembre, 12h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T12:00:00+02:00 – 2026-09-15T13:15:00+02:00

Fin : 2026-09-15T12:00:00+02:00 – 2026-09-15T13:15:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=QM478 »}]

Ciné-sandwich ! – Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de str… Auditorium de Seynod De la Comédie-Française